Росимущество выставило международный аэропорт Магнитогорска на торги с начальной ценой в 113 млн

Торги пройдут 22 июня. Фото: Auction-house.ru

Международный аэропорт Магнитогорска в Челябинской области 22 июня может уйти с молотка. Торги в этот день по поручению Росимущества проведет Российский аукционный дом (РАД). Продать намерены 100% федерального пакета акции из прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Начальная цена — 113,89 миллиона рублей.

— Уверен, приход грамотного управленца с ресурсами и необходимыми инвестициями для модернизации инфраструктуры аэропорта Магнитогорска позволит существенно повысить его эффективность и значимость на региональном рынке авиаперевозок, — отметил директор Уральского филиала РАД Дмитрий Сусликов.

По мнению Дмитрия Сусликова, новые возможности для развития аэропорта Магнитогорска дает переориентация пассажиропотока в пандемийный 2020 год с внешних на внутренние направления. Он является важным связующим звеном Челябинской области с соседними регионами.

Фото: Auction-house.ru

По данным пресс-службы РАД, в настоящее время через аэропорт Магнитогорска совершают рейсы самолеты авиакомпаний Red Wings, Nord Wind (Северный ветер), Россия и S7. В основном люди летают в Москву, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы.

— В 2019 году общий пассажиропоток аэропорта составил – 265,4 тысячи человек, — уточнили в пресс-службе РАД. — В собственности АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» находятся 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий и одно воздушное судно. Часть имущества сдана в аренду — один из источников прибыли предприятия. Финансовое состояние устойчивое, платежеспособность высокая, вероятность банкротства низкая.

Работает на предприятии 365 человек, из которых 45 — управленческий персонал.

Торги пройдут на электронной торговой площадке (ЭТП) РАД Lot-online. Продавать будут 500 410- акций. Шаг для повышения цены — 1 миллион рублей, сумма задатка — 22 778 000.

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