«Ермак ждет»: в челябинском зоопарке ищут невесту для снежного барса

Фото: Олег Богданов / Челябинский зоопарк / Vk.com

Зоологи челябинского зоопарка ищут невесту самцу снежного барса Ермака. Найти пару крайне важно, так как популяция этих животных сокращается и в настоящее время этих крупных кошек в России осталось около 90 особей. Но подходящую кандидатуру найти сложно — самочки из других регионов являются кровными родственницами жениха.

— Ермак — потомок самца Драгона и самки Весляны, — рассказали в пресс-службе челябинского зоопарка. — Зоологи на постоянной основе заняты поиском невесты для него, поэтому если у вас на примете есть знакомая холостая самочка снежного барса — свяжитесь с нами, Ермак ждет. Все потенциальные невесты, благодаря папе Драгону, являются кровными родственницами Ермака, поэтому сформировать пару с ним не могут.

Фото: Олег Богданов / Челябинский зоопарк / Vk.com

Кстати

26 мая отмечают День снежного барса. Его проводят с целью привлечь внимание людей к проблеме сокращения популяции этих животных. В России снежных барсов осталось менее 90 особей, порядка 40 особей — на Алтае. Сохранить их важно, чтобы предотвратить нарушение экосистемы в местах его обитания.

Снежные барсы — спокойные и скрытные кошки. Они очень консервативны и редко когда покидают свой участок, особенно, если там достаточно еды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru