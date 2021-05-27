В Челябинской области выросли пособия для семей с детьми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области увеличен размер пособий для семей с детьми. Как сообщает пресс-служба министерства соцотношений, с 2020 г. по решению губернатора Алексея Текслера, выросли суммы по нескольким выплатам и пособиям.

В обращении к депутатам Законодательного Собрания губернатор заявил:

— Вся система социальной защиты в области также продолжает свое развитие. В этом году состоится индексация региональных выплат, сохранятся новые меры поддержки, которые мы ввели в прошлом году. Как вы помните, мы увеличили помощь ветеранам войны и боевых действий, детям погибших защитников Отечества, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Усилили поддержку многодетных семей.

Областной маткапитал в 2020 г. вырос с 63 до 104 тыс. руб. Больше стало направлений для его использования (погашение ипотеки; товары для детей-инвалидов; строительство и реконструкцию дома; подключение к газо- и водоснабжению; покупку сада и пр.). В 2021 г. областным маткапиталом воспользовались 1457 многодетных семей.

Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения регионального маткапитала — до двух прожиточных минимумов (если доход не более 24 064 руб. на человека).

В 21 раз вырос размер пособия на ребенка-инвалида одинокому работающему родителю: с 639 руб. до 13448 руб. в месяц.

— По решению губернатора увеличили размеры выплат, проиндексировали их в январе 2021 г. В регионе реализуются нацпроект «Демография»: работает комплекс мер поддержки семей с детьми за счет федеральных и областных средств, — говорит министр соцотношений Ирина Буторина.

В 2021 г. принят закон по продлению статуса многодетной семьи до достижения старшим из детей 23 лет, если он учится очно. Закон вступает в силу в 2022 г.

С 1 июля многодетным семьями станет доступна компенсация за установку газового оборудования.

В регионе семьи получают пособие на первенца (11694 руб., пособие на третьего и последующих детей (11694 руб.) и областное пособие при рождении ребенка (от 2000 до 6000 руб.). В январе — апреле 2021 г. этими мерами соцподдержки воспользовались 53 тыс. семей.

Кстати, с января 2021 г. на 4,2% проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат гражданам, имеющих детей, размеры денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.

Федеральные пособия южноуральцам, воспитывающим детей, с 1 февраля индексированы на 4,3%.

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