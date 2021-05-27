В центре Челябинска перекроют дороги из-за ремонта тепловых сетей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Челябинска на несколько недель перекроют дороги из-за ремонта тепловых сетей. Работы выполняет компания «УСТЭК», и их объем оказался настолько большим, что ограничение движения поделили на несколько этапов.

Работы уже начались от дома № 62 до дома № 66 по улице Коммуны (пересекает ул. Елькина), и здесь движение закрыто до 5 июня.

С 5 по 15 июня перекроют движение от дома № 66 до дома № 68 по улице Коммуны, на перекрестке улицы Коммуны и улицы Васенко от дома № 68 до дома № 70 по улице Коммуны, а также от дома № 70 по улице Коммуны до дома № 59 по улице Красной. Восстановление благоустройство закончится 30 июня.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Компания обещает, что новые трубы прослужат порядка 25-30 лет, а благодаря ремонту повысится надежность системы теплоснабжения.

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