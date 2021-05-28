Жителям Челябинска вынесли приговор за участие в террористической организации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителям Челябинска за участие в террористической организации. Все осужденные оказались сторонниками «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной на территории России Верховным Судом РФ.

— Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В результате им назначили 12 лет лишения свободы, четыре из которых они проведут в тюрьме, а затем перейдут в колонию строгого режима. Во время обыска в домах осужденных сотрудники ФСБ нашли символику запрещенной организации, пропагандистские материалы, а также электронные устройства, которые преступники использовали в своих незаконных делах.

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