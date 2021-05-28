На Комсомольском проспекте в Челябинске перекроют движение из-за ремонта теплотрассы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на Комсомольском проспекте перекроют движение из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщает администрация города. Речь идет про участок в районе дома № 13 по улице Красного Урала, движение здесь будет прекращено с 23:00 28 мая до 06:00 31 мая. После этого, до 10 июня, на этом участке движение ограничат.

Напомним, ограничение движения из-за ремонта теплотрассы будет и в центре Челябинска. Ранее администрация предупреждала о работах на улице Коммуны. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

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