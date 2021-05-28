Зеленый Марафон Сбера впервые пройдет в Магнитогорске и нацпарке Таганай

В нацпарке Таганай участники пробегут дистанцию длиной в 4,2 км Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зеленый Марафон расширяет границы. Помимо Челябинска, еще в двух районах области можно принять участие в масштабном празднике Сбера. 5 июня присоединиться к забегу жители Южного Урала смогут сразу в трех локациях: парке культуры и отдыха им. Гагарина в Челябинске, экологическом парке в Магнитогорске и национальном парке Таганай.

В Магнитогорске и нацпарке Таганай участники пробегут дистанцию длиной в 4,2 км. В Челябинске также будут организованы дополнительные дистанции: для детей, любителей скандинавской ходьбы и людей с особенностями здоровья. В нацпарке Зеленый Марафон будет проходить совместно с празднованием 30-летия «Таганая». Гостей ждет интересная и разнообразная программа: мастер-классы по народным промыслам, экологические игры и лекции от сотрудников нацпарка, детский аква-грим в эко-тематике, выступление фольк-квартета «Эхари». В Магнитогорске и Челябинске для участников Зеленого Марафона будут организованы не менее интересные активности — розыгрыши призов, игры, квесты, развлечения для детей и фотозоны.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Очень здорово, что жители разных районов Челябинской области смогут принять участие в Зеленом Марафоне. Приглашаю всех, кто хочет хорошо провести время на свежем воздухе и сделать вклад в решение экологических проблем. Уверен, Зеленый марафон станет одним из самых ярких событий этого лета.

Чтобы принять участие в мероприятии, можно до 28 мая зарегистрироваться на сайте или заполнить анкету прямо на мероприятии.

Регистрируйтесь по ссылке и приходите на забег всей семьей — будет интересно и полезно!

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