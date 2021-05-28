Две дочери олигарха из Челябинской области попали в список самых богатых наследников по версии Forbes

Если бы Виктор Рашников разделил деньги сегодня, каждой из дочерей досталось $6,25 млрд Фото: Артем КИЛЬКИН

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг наследников российских миллиардеров. Эксперты брали состояние олигархов и делили на всех детей. В топ-20 попали уроженцы Челябинской области.

Речь идет о двух дочерях владельца ММК Виктора Рашникова — Татьяне Рахно и Ольге Рашниковой. Они занимают девятое место в списке. Если бы их отец захотел разделить свои деньги сегодня, каждой досталось бы по 6,25 млрд долларов. Сам Виктор Рашников занимает 15-е место среди богатейших людей России по версии журнала Forbes.

Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет строительной компанией «Реконструкция».

Младшая Ольга проработала на ММК 13 лет, была директором по финансам московского представительства. Сегодня Ольга сохраняет место в совете директоров. Она владеет виллами (Villa les Figuiers и Villa Nellcote) во Франции, которые ранее принадлежали отцу. У нее трое детей.

Самым богатым наследником остается Юсуф Алекперов, единственный сын президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Состояние его отца составляет $24 млрд.

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