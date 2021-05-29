«Было бомбезно!»: челябинцы делятся впечатления после концерта «Руки вверх»

Сергей Жуков: "Это было удивительно!". Фото: sezhukov/Instagram.com

Вчера в ледовой арене «Трактор» прошел концерт «Руки вверх». Челябинцы ждали его год — прошлой весной концерт из-за пандемии отменили. И вот, наконец, тысячи поклонников собрались, чтобы послушать любимые песни. Наш журналист тоже побывала на концерте и рассказала, как это было. Если вам не удалось попасть на выступление — смотрите наш репортаж.

Уже вечером Сергей Жуков в своем Instagram выложил пост: «Челябинск!!! Вы были самыми громкими!!! Фееричное настроение!!! Спасибо!!!». В ответ Жукову посыпали многочисленные благодарности и поздравления с Днем рождения, который был 22 мая. А жители других городов с удвоенной силой начали приглашать группу с концертами.

— Дааааааа супер, это вам не Моргенштерн, — написала lipanastasia.

— Я был в командировке в Челябе и ходил на концерт. Но не могу выложить видос, жена прибьет)) Она тоже любит РВ)), — пишет gerkules_78. В обсуждении он пообещал-таки купить билет своей супруге на концерт в другом городе.

Вторую песню «Не бойся, я с тобой» Жуков поет под кадры, на которых запечатлена его дочка Фото: Ольга СЕМЕНЮК

— Серег, ты супер красавчик, обожаю это твои песни, — пишет kurban_tajik_insta.

— Песни ваши наша жизнь... любовь... разочарования... и счастье!!!, — пишет Елена.

— Да, согласен, было отлично! Сергей много шутил, особенно про здоровых мужиков, пришедших на концерт. Я немного в этот момент челку поправил, хотя ее у меня нет, — пишет gerkules_78.

— Спасибо наши любимые за эти эмоции. Мы прыгали и пели песни, я даже не думала что так сильно соскучилась по концертам вашим. Руки вверх навсегда в моем сердце, — пишет little_bessik.

— Меня у всех друзей, подружек, знакомых и всех всех всех концерт РУКИ ВВЕРХ!!! СЕРГЕЙ ТЕБЯ ВЕЗДЕ ЛЮБЯТ! А ПЕСНИ ТВОИ ШЕДЕВРАЛЬНЫ!!!! ЖДЕМ В ЧЕЛЯБИНСКЕ СНОВА!!!!!!!!!, — elenadmitrieva161527.

"Руки вверх" исполнили новую песню «Deep House» Фото: Ольга СЕМЕНЮК

— Просто рекорд мира по концертам и публике, — moola_astro.

— Ну, наши умеют зажечь!!!, — dimayoung.

— Спасибо! Было не забываемо, — пишет sveta_zvozkova.

— Было бомбезно, — marina_dynaeva1406.

— Спасибо Сергей за невероятные эмоции сегодня..., — пишет sergotyumenskiy.

— Спасибо за любимые песни, — пишет blondinka.m.

— Отожгли! Спасибо!!!!, — пишет elena_krassnowa.

— Концерт огонь. Нам дико повезло, и мы были в первом ряду. Эмоции зашкаливали!!!, — пишет navolenok.

— Самый «долгоиграемый» и уважаемый ,спасибо Вам, Сергей ! Вы — наш классный!!!!, — уверенно заявила svetlanasharova2904.

— Большое спасибо за прекрасный концерт! За душевную атмосферу! Было супер!!! Ждем вас снова, — пишет ovsyannikova_olesya.

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