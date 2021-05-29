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Здоровье29 мая 2021 9:20

В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли девять человек

Региональный минздрав опубликовал свежую статистику
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Все погибшие скончались непосредственно от коронавируса

Все погибшие скончались непосредственно от коронавируса

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 87 южноуральцев. Из больниц за это время выписали 85 человек. Всего с начала пандемии 57 328 пациентов победили COVID-19.

На лечении остаются 2657 человек. За сутки от коронавируса умерли девять человек.

Где в Челябинской области в выходные можно сделать прививку от коронавируса — читайте в нашем материале.

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