В Челябинске на перекрестке столкнулись скорая помощь и Infinity

Очевидцы пишут, что у скорой смята дверь Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 мая, в 14:00 в Челябинске на регулируемом перекрестке Доватора и Сулимова Infinity столкнулась с машиной скорой помощи. В ГИБДД Челябинска сообщили, что пострадавших нет.

— За рулем иномарки находила женщина 39 лет, за рулем «Луидора» — 61-летний мужчина. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в ГИБДД города.

Сегодня утром в Копейске произошло страшное ДТП. Водитель Ford не правился с управлением и столкнулся с двумя машинами. В результате водитель погиб, еще трех пострадавших увезли в больницу.

Как стало известно КП-Челябинск, Infinity принадлежит бывшему кандидату в депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

— На машине, судя по всему, ездят ее дочь и тесть — руководитель одной из челябинских общественных организаций, — сообщил наш источник.

Мы связались с владелицей авто, чтобы узнать подробности, ответ опубликуем, как только получим.

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