В Челябинске на перекрестке столкнулись скорая помощь и Infinity

Очевидцы пишут, что у скорой смята дверь
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 29 мая, в 14:00 в Челябинске на регулируемом перекрестке Доватора и Сулимова Infinity столкнулась с машиной скорой помощи. В ГИБДД Челябинска сообщили, что пострадавших нет.
— За рулем иномарки находила женщина 39 лет, за рулем «Луидора» — 61-летний мужчина. Пострадавших нет, причины устанавливаются, — сообщили в ГИБДД города.
Сегодня утром в Копейске произошло страшное ДТП. Водитель Ford не правился с управлением и столкнулся с двумя машинами. В результате водитель погиб, еще трех пострадавших увезли в больницу.
Как стало известно КП-Челябинск, Infinity принадлежит бывшему кандидату в депутаты Законодательного собрания Челябинской области.
— На машине, судя по всему, ездят ее дочь и тесть — руководитель одной из челябинских общественных организаций, — сообщил наш источник.
Мы связались с владелицей авто, чтобы узнать подробности, ответ опубликуем, как только получим.
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