Выбросы уменьшились: Алексей Текслер отчитался по экологии в регионе на Невском международном конгрессе

Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области на пленарном заседании IX Невского международного конгресса озвучил результаты по улучшению экологической ситуации в регионе. По словам Алексея Текслера, выбросы от стационарных загрязнителей уменьшились на 7,3% за 12 месяцев, пишет городской паблик «Челябушка».

— Цифры, конечно, пока довольно скромные. В нацпроекте прописано 20% к 2024-му и при сохранении взятого темпа для достижения этого показателя нужно закрывать по 5% ежегодно. С одной стороны кажется легко, с другой — требуется активная работа по всем фронтам, — добавляют авторы телеграм-канала.

По словам общественников, этих результатов удалось достичь благодаря хорошо организованному взаимодействию с заводами: 49 экосоглашений против четырех прошлогодних. Вселяют оптимизм и точечные решения вроде перевода на газ ТЭЦ-2, и крупные проекты в высокой степени готовности: рекультивация челябинской свалки близка к финалу.

— Впрочем, цифры цифрами, а в полной мере оценить экологическую ситуацию (и характеристики выбросов) по-прежнему могут только сами южноуральцы — через открытые форточки, — резюмируют авторы «Челябушки».