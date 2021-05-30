В Челябинске разрешили работать 63 «летникам»

В Челябинске, наконец, помирились мэрия и собственники летних ресторанов. Соответствующими дизайн-коду признаны 63 веранды, им разрешено работать, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

Почти уже традиционно не всем удалось пройти согласование с первого раза. Например, «Журавлина» на Кировке откроется лишь в середине сезона. В прошлом году под контролем администрации летник убрали, теперь вместо деревянной постройки планируется капитальный объект и уже с ним возникли сложности.

— Эскизы отсматривает управление архитектуры, многие разворачивают на переделку, так как они не вписываются в городскую стилистику. Дизайн-код внедрили в 2018-м, под ликвидацию с тех пор попали тысячи рекламных вывесок и конструкций, — добавляют авторы телеграм-канала. — Некоторые рестораторы всерьез обижаются, ведь лето на Урале короткое, а утверждение порой затягивается. Более того, запретить работу могут и после получения документов: например, если кафе открыто в историческом здании и, по мнению градозащитников, портит его облик.