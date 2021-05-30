Стала известна причина смертельной аварии с участием трех фур на трассе М-5 в Челябинской области

Один человек погиб, еще один пострадал. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Водитель Scania, учинивший смертельное столкновение трех большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области, уснул за рулем. Такую предварительную причину аварии в воскресенье, 30 мая, корреспонденту КП-Челябинск озвучили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— По предварительной информации, 55-летний водитель Scania уснул за рулем, — рассказали в пресс-службе полицейского главка. — Пробив дорожное ограждение, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузами Volvo и MAN, — рассказали в полицейском главке. — В результате ДТП погиб водитель автомобиля MAN.

Виновник ДТП в результате аварии получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Смертельная авария произошла около полудня на 1895 километре трассы М-5 в районе поселка Витаминный.Последствия случившегося попали на видео.

Из-за аварии при движении из Челябинска в сторону Чебаркуля образовались километровые пробки.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

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