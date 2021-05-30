В Челябинске с 1 июня изменится расписание семи популярных автобусных маршрутов

Фото: Инна КУМЕЙКО

В Челябинске с 1 июня семь автобусных маршрутов будут курсировать по измененному расписанию. Некоторые из них будут ходить реже. Обновленный график движения общественного транспорта уже доступен на портале «Маршруты74».

По измененному расписанию будут следовать автобусы №1 «Железнодорожный вокзал—Аэропот», №2 «ЮурГУ—Мехколонна», №4 «Мамина—ЮУрГУ», №18 «Автобусный парк—Железнодорожный вокзал», №34 «Автобусный парк—Мехколонна», №41 «Поворот ЧМК—Аэропорт» и №64 «Автобусный парк—Железнодорожный вокзал».

Фото: скриншот с портала «Маршруты74»

Сокращение части рейсов приведет к увеличению интервалов движения автобусов. Чтобы не стоять на остановке дольше обычного, можно ознакомиться с измененным расписанием здесь.

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