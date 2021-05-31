«Люди могли угореть в дыму»: сотрудники Росгвардии спасли жителей частного сектора во время ночного пожара в центре Челябинска

Возгорание началось в хозяйственной постройке. Фото: читатель КП

В ночь на понедельник, 31 мая, произошел пожар в частном секторе поселка Мелькомбинат в центре Челябинска. Как сообщили очевидцы, около 3:30 загорелась хозпостройка.

— Огонь заметили сотрудники Росгвардии, которые патрулировали улицы. Они вызвали пожарных и начали будить соседей. Если бы не они, люди бы угорели в дыму — там дома очень близко расположены. Среди эвакуированных — пожилая женщина, — рассказал КП-Челябинск очевидец пожара. — Пожарные быстро приехали, сразу три машины

На место прибыли три пожарных машины и скорая. Фото: читатель КП

По словам очевидцев, в горящей постройке никого не было — только собака, она осталась жива. На место также выезжала скорая, но госпитализация никому не понадобилась.

На момент публикации материала получить комментарий ГУ МЧС не удалось.

Новость дополняется.

Эвакуированы жители соседних домов. Фото: читатель КП

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