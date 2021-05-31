В Челябинске пройдет турнир по мини-футболу

18-19 июня 2021 года в рамках XVIII Спартакиады дворовых команд общественное движение «Соцгород» при поддержке депутата Государственной Думы Андрея Барышева проводит традиционный турнир по мини-футболу.

В соревнованиях могут принять участие юноши и девушки от 18 лет и старше (состав команды — семь человек).

По итогам турнира состоится торжественное награждение победителей. Церемонию награждения проведет лидер «Соцгорода», депутат Государственной Думы Андрей Барышев.

Заявки принимаются до 16 июня по телефону общественной приемной: 721-37-09 с 9:00 до 18:00.