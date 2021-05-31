За изнасилование школьницы в Челябинской области арестовали бомжа

Следственный комитет занимается расследованием дела Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сатке мужчина изнасиловал школьницу. ЧП произошло на прошлой неделе.

— Задержан мужчина без определенного места жительства. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что школьнице 13 лет. По какой статье возбуждено дело в СК не сообщают. Вероятнее всего, речь идет о ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). В таком случае мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Отметим, что за последнее время это не первый случай в Челябинской области, когда бездомные нападают на девочек. В конце апреля 53-летний бомж напал на девочку в подъезде. К счастью, следом шла мама, а на крики сбежались прохожие, которые удерживали мужчину до приезда полиции. Ранее он был судим за изнасилование.

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