Семь человек умерли от коронавируса в Челябинской области

За прошедшие сутки проведено 10 222 тестов на ковид Фото: Валентина ВАГАНОВА

На утро 31 мая 2021 в Челябинской области подтверждено 86 новых случаев коронавируса. Школьников среди них нет. Всего с начала пандемии зафиксировано 63 035 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

За прошедшие сутки выписаны 90 человек. Всего ковид победили 57 504 пациента. На лечении остаются 2 641 человек.

За прошедшие сутки умерли семь человек, у всех COVID-19 стал основной причиной смерти. Всего в регионе погибли 2 841 зараженных. Из них 1 627 умерли непосредственно от ковида, у остальных он был сопутствующим.

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Челябинской области читайте в нашем материале.

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