Полетели: в аэропорту Челябинска открылся международный терминал

Сейчас площадь международного сектора составляет 15,2 тыс. кв. м. против прежней в 4,6 тыс. кв. м. Фото: Ольга АНТОНОВА

Сегодня в Челябинске губернатор Алексей Текслер и заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик осматривают воздушный пункт пропуска через государственную границу РФ и реконструированный терминал международных воздушных линий аэропорта им. Курчатова.

Открывшийся терминал расширен за счет высвободившихся площадей сектора вылетов внутренних линий. Сейчас площадь международного сектора составляет 15,2 тыс. кв. м. (против прежней в 4,6 тыс. кв. м).

По данным пресс-службы аэропорта, годовой объем пассажирских перевозок оценивается в 597 тыс. пассажиров (прежний показатель — 300 тыс.).

До 20 увеличено число кабин паспортного контроля (ранее было 11 кабин).

Инвестиции в объект — 1, 1 млрд рублей (строительство и оборудование). Средства собственника — компании «Новапорт».

Еще 424 млн руб. в техническое перевооружение вложено федеральным бюджетом (в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»).

Из Челябинска можно чартером вылететь в Египет — открыто направление на Каир.

В полетной программе — турецкая Анталья (при возобновлении полетов), Ларнака, Дубай, Тунис. Есть ближнее зарубежье: Таджикистан, Азербайджан, Киргизия, Армения, Казахстан.

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