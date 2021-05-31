Про бревна, пни, ботву и конуру: кто превращает контейнерные площадки в свалки?

Фотографии локации для сбора твердых коммунальных отходов, которая находится в переулке Узкий, в последние дни постоянно размещаются в популярных пабликах Миасса. Креативные жители даже создают мемы с фотографиями заваленного отходами объекта.

Отметим, что для сбора отходов на указанной площадке установлены вместительные бункеры объемом 8 кубических метров каждый. Но их количества явно недостаточно.

В мае (в период проведения субботников и наведения порядка на территории подсобных хозяйств) ситуация с накоплением мусора обострилась. Площадка действительно оказалась буквально завалена отходами. Для выяснения причин скопления отходов накануне в переулок Узкий приезжала комиссия с участием представителей местных властей и регионального оператора.

В ходе совместного осмотра образовавшейся свалки представитель ЦКС указал, что помимо твердых коммунальных отходов (ТКО) в переулке складируются: бревна от разобранных хозяйственных построек, строительный мусор, ботва растений. Также кто-то выбросил на площадку старую собачью конуру и гигантский выкорчеванный с корнями пень от тополя. Представителям муниципалитета было сообщено, что вывоз такого мусора не является зоной ответственности ЦКС. В тариф регионального оператора включен вывоз исключительно твердых коммунальных отходов, главным признаком которых в соответствии с ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» является их образование в жилище, чего точно не скажешь про бревна, пни, ботву и конуру.

По итогам встречи ЦКС направил в Администрацию письмо с предложениями о том, как исправить данную ситуацию. Мы просим муниципалитет организовать больше контейнерных площадок в частном секторе, а также установить дополнительные баки на уже существующих. Ведь решение этих вопросов относится к полномочиям органов местного самоуправления. Также мы просим муниципальные власти усилить работу по вывозу с контейнерных площадок и примыкающих к ним территорий отходов, которые не относятся к ТКО. Причем, это необходимо выполнять привлечением техники. Ведь отходы, которые придется вывозить, вряд ли выйдет собрать вручную. Гигантский пень и бревна с площадки так точно не убрать.

Отметим, что подрядчики ЦКС выполнили несколько рейсов для по освобождения площадки от ТКО, на место также выезжал ломовоз — техника, оснащенная грейфером для разбора завалов.

ЦКС призывает жителей фиксировать факты сброса в баки отходов с грузового транспорта и направлять фото и видео в правоохранительные органы, а также в ЦКС. Не исключено, что на площадку под видом ТКО привозят мусор от предпринимательской деятельности. Организации не заключают договор на вывоз отходов с ЦКС, предпочитая устраивать свалки на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО от населения.

Мы также просим южноуральцев не размещать в контейнерах и на площадках отходы, которые не относятся к ТКО. Только вместе мы сможем сделать наш регион действительно чистым.