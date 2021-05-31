Аэрофлот увеличит количество рейсов Челябинск — Москва

Губернатор Алексей Текслер и заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик в обновленном аэропорту Челябинска. Фото: gubernator74.ru

О базовых авиакомпаниях для челябинского аэропорта губернатор Алексей Текслер повел речь во время презентации обновленного международного терминала сегодня, 31 мая.

— Мы со всеми авиакомпаниями сотрудничаем. Договорились с Red Wnigs о базировании ряда самолетом, и мы будет это сотрудничество развивать. Обсуждали возможное сотрудничество с авиакомпанией «Победа» (Аэрофлот) о расширении рейсов и направлений. Важно то, что мы развиваем наш регион. Без транспортной инфраструктуры развитие невозможно, — сказал губернатор.

О расширении сотрудничества с Аэрофлотом шла речь на встрече губернатора Челябинской области с заместителем министра транспорта РФ Игорем Чаликом. Чалик прибыл на Южный Урал для открытия обновленного международного терминала в Челябинске.

Полностью реконструирован не только терминал — построен аэродром, оснащенный самым лучшим оборудованием для приема и отправления судов в любую погоду. Кроме того, челябинский аэропорт может принимать самые тяжелые самолеты.

Чалику Текслер сообщил, что с компанией Аэрофлот прошли переговоры по увеличению рейсов на Москву. Уже в июне к нам вернутся большие суда Airbus, больше станет вылетов. Чем больше будет строк в полетном расписании Аэрофлота, тем доступнее стоимость билета.

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