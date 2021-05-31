Уже открыт: в аэропорту Челябинска принимает обновленный международный терминал

Замминистра транспорта РФ Игорь Чалик и губернатор Алексей Текслер побывали в открытом новеньком международном терминале Фото: Ольга АНТОНОВА

В понедельник, 31 мая, заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик и губернатор Алексей Текслер побывали в открытом новеньком международном терминале челябинского аэропорта. Сейчас и непонятно, как еще несколько лет назад из одного здания вылетали и по стране и за границу.

Международный терминал нашего аэропорта — один из лучших в стране по уровню оборудования. Например, для прохождения таможенного и паспортного контроля.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что за два года главная воздушная гавань региона изменилась существенно.

— Терминал внутренних авиалиний — абсолютно новый и современный — более 16 тыс. кв. м. У нас появился новый аэродромный комплекс, с дополнительными стоянками для воздушных судов, оборудованный по высшей третьей «всепогодной» категории ИКАО, — сказал глава региона.

Сегодня, а по факту с 29 мая начались вылеты из обновленного модернизированного аэропорта.

— Расчетный пассажиропоток аэропорта увеличен почти в два раза: с прежних 1,7 млн в год до 3 млн., — сообщил губернатор.

Для полной загрузки аэропорта решается несколько задач.

Первая — расширение полетного расписания из внутреннего терминала, по стране. Вместе с федеральным Минтрансом регион активно реализует программу субсидированных рейсов. Причем, спустя определенный период времени из субсидированных рейсы переходят в коммерческие, и параллельно появляются новые субсидированные рейсы. В этом году, к примеру, будет субсидироваться 14 рейсов из Челябинска и три — из Магнитогорска. И эта программа растет год от года.

Вторая задача — развитие международных направлений.

— По сути, сегодня мы говорим об открытии международного терминала, и рейсы уже есть. Заявилось почти все СНГ. Самолеты отправятся из Челябинска по всем основным туристическим направлениям. Есть Каир (Египет), и по мере того, как оперштаб будет давать разрешения, мы полетим и в туристические города Египта. Как только откроется Турция, мы сразу ее заполним. В июне начнутся полеты в Ларнаку. Я уверен, мы дальше будем лететь из Челябинска по всем направлениям, — сообщил глава области.

Напомним, в реконструкцию международного терминала компания «Новапорт» вложила 1,1 млрд руб. 424 млн руб. направил федеральный бюджет для технического перевооружения.

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