Челябинца отправили в колонию за покушение на жену, которая в два раза моложе его

Ближайшие 6,5 лет мужчина проведет в колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

Ревнивца из Челябинска, который изрезал жену и бросил умирать в лесу, отправили в колонию строгого режима на 6,5 лет. Шокирующая история произошла в октябре прошлого года в Металлургическом районе.

— 65-летний мужчина в ночное время забрал свою 37-летнюю жену с работы и на автомобиле проследовал на участок местности, расположенный в лесном массиве между улицами Дегтярева и 2-ая Павелецкая. В результате конфликта на почве развода и ревности потерпевшая вышла из автомобиля, мужчина проследовал за ней, высказал угрозу убийством и нанес удар, от которого потерпевшая упала на землю, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина нанес супруге удары острым предметом в шею и лицо, продолжая угрожать, что убьет ее. Женщина притворилась мертвой. В итоге супруг оттащил тело в кусты и уехал. Пострадавшей помогли прохожие. Мужчину осудили по ч.3 ст. 30 ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»). Приговор вступил в сиду.

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