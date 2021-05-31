Началось строительство челябинского аквапарка

На месте будущего аквапарка установили первую сваю. Для строителей это стало символом начала нового этапа работ. В течение ближайшего месяца на стройплощадку приедет первая техника. По проекту общая площадь аквапарка составит 25 000 квадратных метров. Он станет центром большой прогулочной зоны, на которой размесятся улицы, парки и скверы.

По словам Павла Павлова, руководителя службы технического заказчика, «первая свая — это начало строительства масштабного объекта. Аквапарк в Челябинске возводится по поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера. Сейчас начинается устройство так называемого «нулевого цикла». На сегодняшний день мы смонтировали ограждение строительной площадки. Следующий этап — вертикальная планировка и непосредственно устройство нулевого цикла».