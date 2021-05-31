В Челябинской области спилили часть трубы от водопровода, который снабжает деревню

Фото: администрация Коркинского района

Сегодня, 31 мая, жители деревни Дубровка в Челябинской области остались без воды на целые сутки. И причиной этому стало то, что неизвестные люди спилили часть трубы от водопровода.

— Поступило сообщение о краже водопроводной трубы, идущей от основного водопровода к деревне Дубровка, где проживают порядка 100 человек, — сообщили в администрации Коркинского района. — Ведется расследование, на месте работают сотрудники полиции.

Пока устраняются последствия ЧП, для жителей был организован подвоз питьевой воды.

Кстати, это не первый случай повреждения водопровода в Коркинском районе за месяц. Ранее на трубу, которая снабжает целый город, упал автокран. Последствия этого ЧП пришлось устранять несколько суток.

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