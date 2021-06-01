Сбил задом и сбежал: в Челябинске водитель на LADA травмировал женщину во дворе

Авария произошла во дворе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 31 мая, в 7:20 в Челябинске напротив дома на Доватора, 27 47-летний мужчина за рулем LADA сдавал назад во дворе и сбил пешехода.

— После чего покинул место ДТП и был впоследствии разыскан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии травмы получил 41-летняя женщина, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

Позже днем на улице Профессора Благих мотоциклист на «Ямахе» вылетел с дороги и перевернулся.

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