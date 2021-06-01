Стало известно, при каких обстоятельствах в Челябинской области пропал страдающий аутизмом мальчик, которого сбил поезд

Мальчика нашли ночью на путях. Фото: УрСУТ СКР

7-летний Семен, который страдает аутизмом и не совсем не разговаривает, ушел из дома в Бишкиле Челябинской области вечером, 31 мая. Как рассказали в поисково-спасательной службе региона, папа отвлекся лишь на несколько минут, а когда вышел во двор, ребенка уже не было.

— Родители сразу обратились за помощью к спасателям. К месту происшествия прибыло более 80 человек, в том числе от областной ПСС 21 спасатель, три кинологических расчета, четыре автомобиля, два квадроцикла, — уточнили в службе.

Дом, где живет семья мальчика, находится на окраине поселка, рядом лес, поле и дорога. И даже примерно предположить, куда мог пойти ребенок никто не мог.

— Поисковые группы приступили к поиску одновременно в разных направлениях. В 4.15 утра тело погибшего мальчика было обнаружено в 800 метрах от дома на железнодорожных путях, — добавили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР сообщили,ч то возбуждено уголовное дело. В группе «Легион-СПАС» один из участников поисков Андрей написал, что нашел ребенка на освещенном месте между главными путями.

— Столько поездов проехало, и не один не увидел ребенка на путях, — пишет Андрей. — Это было очень страшно найти мертвого ребенка. Царство небесное тебе малыш.

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