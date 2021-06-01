В Челябинске у подростка украли велосипед прямо из магазина

Подросток остался без велосипеда, купленного всего неделю назад

В Челябинске начался сезон краж велосипедов. Только в Курчатовском районе за сутки угнали трех двухколесных коней. Одного украли прямо из магазина, куда ребята зашли за газировкой.

— На прошлой неделе купили сыну велосипед за 21 тысячу, а вчера его угнали, он даже покататься толком не успел, — рассказывает челябинка Анна.

Кража произошла в магазине «Пятерочка» на Комсомольском проспекте, 118 и попала в объектив видеокамеры. На кадрах видно, что мужчина в капюшоне вышел из соседней двери, где располагался магазин Fix Price и угнал велосипед.

— В Fix Price камеры не оказалось, поэтому лицо рассмотреть не удалось, но видно, что он зашел с подругой, купил «дошик», начал его сразу есть, а потом подошел сначала к самокату, который стоял на тормозе, а потом к велику, — добавляет мама подростка.

Семья уже обратилась в полицию. В отделе им сказали, что они уже не первые с подобным обращением. В УМВД Челябинска подтвердили, что летом всегда всплеск краж велосипедов.

— Как только люди пересаживаются на двухколесный транспорт, начинаются обращения с заявлениями о кражах. Это сезонные преступления, — комментирует руководитель пресс-службы УМВД Челябинска Любовь Гайнулина.

В полиции отметили, что несмотря на сложность раскрытия подобных преступлений, случаи возврата двухколесных коней хозяевам есть.

— Недавно вернули велосипед, хотя люди уже не думали, что смогут получить свой транспорт. Для предотвращения краж и помощи при раскрытии важно, чтобы сами хозяева соблюдали правила. Обязательно нужно пользоваться велосипедными замками, оставлять велосипеды на специальной парковке и в зоне видимости, под камерами видеонаблюдения. Еще важно сохранять документы на велосипед, фотографии с приметами, так будет проще его найти и потом доказать право собственности, — советует Любовь Гайнулина.

В полиции также напоминают, что не стоит покупать велосипеды без документов, так вы рискуете стать хозяином краденого имущества.

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