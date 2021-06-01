Банк Уралсиб запустил акцию для малого бизнеса «Активный Cashback»*. Ее участники могут получить кешбэк в сумме до 2000 рублей за операции, совершенные по счету в период проведения акции.

Участие в ней могут принять новые и действующие клиенты банка, имеющие дебетовую бизнес-карту. Действующие клиенты могут стать участниками акции, получив электронное письмо с приглашением от банка. Новым клиентам для участия необходимо в период с 1 июня по 31 августа 2021 года открыть расчетный счет и оформить бизнес-карту в офисах на территории следующих регионов: Тюменская, Ростовская, Саратовская, Ульяновская, Калининградская, Карельская, Владимирcкая, Архангельская, Новгородская, Иркутская, Кемеровская, Томская, Волгоградская области и Ставропольский край.

Для участия в акции необходимо совершить операции по расчетному счету на сумму не менее 3 500 рублей за каждый расчетный месяц в течение трехмесячного расчетного периода во время действия акции.

Выплата кешбэка осуществляется на расчетный счет участникам акции в даты: 14.09.2021 года, 14.10.2021 года, 16.11.2021 года, 14.12.2021 года, 14.01.2022 года, 15.02.2022 года, 15.03.2022 года. Один участник может получить за операции, совершенные по расчетному счету в течение трехмесячного расчетного периода, 1 000 рублей, ноне более 2 000 рублей денежного вознаграждения по всем счетам, открытым в одном структурном подразделении банка за весь период проведения акции.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

*Кешбэк

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Новости компаний.