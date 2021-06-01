В Челябинске будут судить ревнивого поклонника, зарезавшего красавицу-студентку в «Парковом-2»

Фото предоставлено родственниками девушки

В Центральный районный суд передали уголовное дело 38-летнего Александра Рудова, который в феврале этого года хладнокровно зарезал 22-летнюю студентку Анастасию Иванову.

— Дело только передано, дата еще не назначена, — прокомментировала консультант суда Людмила Юсупова.

Как сообщала ранее «Комсомолка», все произошло 4 февраля в «Парковом-2». Настя принимала у себя гостей — молодую пару и нового бой-френда. На свою беду, она часто оставляла дверь незапертой. В какой-то момент в квартиру вломился ее поклонник Александр, которому девушка не отвечала взаимностью. В пакете у него был нож.

Друзья в панике выскочили в подъезд, а Настя осталась в квартире. Девушка умерла в реанимации спустя три дня — она потеряла слишком много крови.

Ранее Настя жаловалась маме на настойчивого поклонника. Но подробности, где они познакомились и как, не рассказывала. Говорила лишь, что Александр разведен, у него четверо детей: сын, дочь и еще две дочки-двойняшки.

Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ст. 111 ч. 4 УК РФ).

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