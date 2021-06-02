Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 28 мая 2021 года, в регионе зафиксировано 63 205 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 99 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 57 697 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах остается 2 604 пациента.

Продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

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