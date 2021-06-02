В Челябинской области будут судить коммунальщиков, из-за которых на женщину с крыши упал снег

Фото: Тимур ХАНОВ

В Челябинской области прокуратура направила в суд дело коммунальщиков, из-за которых на женщину с крыши упал снег. Инцидент произошел 19 марта в городе Миньяр. 45-летняя женщина проходила мимо дома на улице Центральной, когда с крыши на нее рухнула наледь со снегом. При этом тротуар не был огражден никакими ленточками.

Теперь отвечать за случившееся придется главному инженеру и мастеру Миньярской коммунальной компании. Именно они вовремя не очистили крышу.

— Ашинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух должностных лиц, обвиняемых по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, в результате инцидента женщина получила тяжелые травмы, ее пришлось везти на реанимобиле в Челябинск. Пострадавшая является опекуном 16-летней девушки.

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