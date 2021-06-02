Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в апреле

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в апреле 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе лидеров рейтинга — кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении апрельского рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, заемщик/созаемщик трудоустроен в соответствии с ТК РФ, стаж на текущем месте работы — от 3 месяцев, возраст заемщика — от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка — от 15,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 6,0% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 16,9% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья/расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае не предоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5% пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 1 500 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливается для каждого клиента индивидуально, в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 01.04.2021. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Новости компаний.