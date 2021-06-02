Андрей Барышев: «Бокс — спорт сильных и мужественных людей с железной закалкой и стальной выдержкой»

Социальным партнером турнира традиционно выступило общественное движение «СОЦГОРОД», при поддержке которого в Челябинске проводятся многие спортивные мероприятия.

Лидер движения, депутат Госдумы Андрей Барышев обратился к участникам турнира с приветственным словом и пожелал спортивных достижений и побед. Он отметил, что Металлургический район воспитал не одно поколение достойных спортсменов, которые защищают честь города, области и страны на престижных соревнованиях:

— Школа бокса в городке металлургов всегда славилась своими традициями. Это спорт сильных и мужественных людей с железной закалкой и стальной выдержкой. Мы гордимся нашими чемпионами и преклоняемся перед ветеранами спорта, которые дали путевку в жизнь многим молодым боксерам. Желаю всем участникам соревнований честной борьбы, успехов и дальнейших спортивных достижений!