Челябинский предприниматель Сергей Смышляев подарит Челябинску даурскую лиственницу взамен уничтоженной

Силами МБУ «Геоцентр» были уничтожены историческая даурская лиственница времен Русско-Японской войны и две вековые ели. По словам представителей мэрии, деревья страдали от болезней и погибли еще в начале года, но по экспертизам, которые проводились в 2020 году, лиственница была абсолютно здоровой. Теперь таких исторических насаждений в центре города остались единицы.

Очевидцы сноса насаждений утверждают, что ветви деревьев были зелеными, а стволы не имели признаков какого-либо недуга. Мэрия уверяет, что ее специалисты подтвердили гибель лиственницы и елей, постановив провести снос с последующей компенсационной высадкой в квартале, где находились вековые деревьев, пообещав посадить наиболее крупные саженцы. Однако, подобный снос был произведен в прошлом году по проспекту Ленина, а саженцы, которые заменили уничтоженные деревья, оказались молодыми и маленькими.

Руководитель челябинской «Родины» Сергей Смышляев выступил с предложением посадить такие же саженцы даурской лиственницы и елей. Общественник готов подарить городу крупные насаждения, чтобы компенсировать потерю от действий «Геоцентра».

— Я был еще совсем маленьким, когда гулял по центру и спасался от жары в их тени. В центре Челябинска осталось не так много красивых и здоровых деревьев. Каждое из них на счету, и потеря каждого из них — это трагедия для всех горожан. Наши саженцы не смогут полноценно заменить лиственницу и ели с их богатой историей, но спустя годы они также будут радовать горожан своей красотой и свежестью, — комментирует Сергей Владимирович.

Актив челябинской «Родины» регулярно занимается высадкой деревьев. Так, в конце прошлого года силами активистов была высажена аллея возле детского паллиативного отделения городской больницы №9 Челябинска.