В Челябинской области осудят банду из 11 человек, воровавших металл на железной дороге

Подсудимые обвиняются в 28 эпизодах краж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская транспортная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела в отношении 11 жителей Челябинской области. Они обвиняются в хищении металла на Южно-Уральской железной дороге. Общая сумма ущерба от их действий составила более 1,4 млн. Всего в уголовном деле фигурируют 28 преступных эпизодов.

— По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, на станции Тахталым Южно-Уральской железной дороги похищали лом и отходы металла из полувагонов, принадлежащих различным юридическим лицам, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело по статье «Кража» (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) будет рассмотрено по существу в Кунашакском районном суде. Кроме того, на земельный участок и автомобиль одного из обвиняемых был наложен арест.

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