Суточное число положительных тестов на антитела в мае 2021 года превысило 60%

По итогам мая 2021 года среднее суточное число пациентов медицинской компании «Инвитро», получивших положительные результаты тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 в России, составило 60,5%. При анализе данных учитывались результаты как качественных, так и количественных тестов на антитела класса G, доступных в сети. Ежедневно более чем в 1 600 медицинских офисах сети по всей России выполняется от 5 000 до 10 000 таких исследований. О таких данных свидетельствует информационный проект «Мониторинг.Инвитро», созданный для наблюдения за массовым тестированием на антитела класса G, начавшимся в мае 2020 года.

Всего к настоящему моменту компанией «Инвитро» выполнено более 2,4 млн таких исследований, а общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России превысило 36%.

Данные по положительным результатам тестирования на антитела класса G варьируются от города к городу. В Москве с мая 2020 по настоящий момент года было выполнено более 480 000 тестов, из них положительные результаты были получены накопительным итогом у 28,7% человек, прошедших исследование. Средний суточный процент положительных результатов за май 2021 года составил 60,9%. Причем еще по итогам марта текущего года этот показатель не превышал 40%.

В Санкт-Петербурге за этот же период выполнено более 193 000 тестов, положительные результаты накопительным итогом получены в 35,6% случаев. Средний суточный процент положительных результатов за последний месяц составил 59,5%. По итогам марта текущего года этот показатель не превышал 36% положительных результатов от общего числа выполненных исследований.

В других крупнейших городах России данные по среднему суточному числу положительных результатов тестов на антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции SARS-COV-2 по итогам мая 2021 года выглядит следующим образом:

Новосибирск — среднее суточное число положительных результатов составило 63,8%, накопительным итогом — 42,1%;

Екатеринбург — среднее суточное число положительных результатов — 65,8%, накопительным итогом — 36,4%;

Нижний Новгород — среднее суточное число положительных результатов — 64,9%, накопительным итогом — 33,5%;

Челябинск — среднее суточное число положительных результатов — 63,1%, накопительным итогом — 34,9%;

Массовое тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 началось 18 мая 2020 года во всей сети медицинских офисов «Инвитро» на территории России, которых на сегодняшний день насчитывается более 1 600.

Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с антигенами вируса SARS-CoV-2, и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2, либо о проведенной вакцинации против COVID-19 с формированием специфического иммунного ответа.

В апреле 2021 года в портфель лабораторных исследований «Инвитро» был включен количественный тест на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2. Количественный тест для определения специфических иммуноглобулинов класса G позволяет не только установить наличие иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2, но и оценить напряженность иммунитета против COVID-19, отслеживая динамику уровня антител в крови с течением времени.

В проекте «Мониторинг.Инвитро» при анализе данных использовались результаты и качественных, и количественных тестов, что позволяет составить более полную картину текущей ситуации.

Андрей Поздняков, к.м.н., врач-инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь»:

— Конечно, нарастание доли положительных результатов IgG к SARS-CoV-2 не может не радовать в «глобальном плане»: увеличение доли переболевших и вакцинированных снижает риски заболевания для еще не встречавшихся с данной инфекцией. То есть формируется коллективный иммунитет. Однако значения накопительного итога (36% положительных результатов по России) — это явно недостаточная цифра. По всем, даже предварительным подсчетам процент перенесших COVID-19 и вакцинированных от него в популяции должен быть не менее 70, а в крупных городах, с высокой долей молодого населения и динамичных по внутренней миграции, более 80%. Формирование коллективного иммунитета — это процесс двойственный. Можно достигнуть его «естественным» путем (то есть переболевает более 70% населения), также данный процент можно получить за счет вакцинации. Пока вакцинация — процесс добровольный. Только нужно понимать, что SARS-CoV-2 совершенно точно из мировой популяции уже никуда не денется. Поэтому встретятся с ним все. Заболевание совершенно непредсказуемое. Вакцинация полностью не предохраняет от заражения, но предотвращает развитие тяжелых форм COVID-19. Выбор для разумного человека должен быть очевиден.

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