В Челябинской области попугай залетел в чужую квартиру, съел еду со стола и обматерил хозяев

Наглый попугай до сих пор хозяйничает в чужой квартире. Фото: vk.com / «Новости Копейск (В)Теме»

Курьезный случай произошел в Копейске Челябинской области. В одну из квартир дома №22 по проспекту Славы залетел попугай. Нежданный гость вел себя очень нагло: начал есть еду со стола, а когда жильцы стали на него кричать, то просто их обматерил. Пост об этом появился в местном городском паблике.

— Копейчане, чей попугай? Славы 22, залетел в окно на 3 этаже, своровал еду со стола. Когда начала на него ругаться, он меня ещё и матом покрыл, — написали в группе «Новости Копейск (В)Теме» во «Вконтакте».

Сейчас жильцы квартиры ищут хозяина птицы. Однако он за два дня так и не объявился.

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