Торговое финансирование Райффайзенбанка: рост вопреки COVID и рынку

Фото: Иван Макеев

Райффайзенбанк подвел итоги в торговом финансировании за 12 месяцев с начала пандемии. С апреля 2020 г. по март 2021 г. портфель гарантий, выданных банком, увеличился на 10% (до 228 млрд рублей), что в 5 раз выше показателя по рынку. В условиях пандемии банк активно выпускал гарантии по социально значимым контрактам, в том числе на лекарства и медицинское оборудование. Участие в тендерных закупках в рамках 44-ФЗ позволило увеличить количество выпущенных гарантий на 36%. Бесперебойный выпуск гарантий в пользу клиентов банка поддержал их в предоставлении квалифицированной медицинской помощи в самых отдаленных районах.

— Райффайзенбанк предлагает полноценную линейку удобных и технологичных продуктов торгового финансирования. Несмотря на серьезные ограничения торговли, в том числе и международной, потребность в надежном финансовом партнере со стороны корпоративных клиентов лишь увеличилась за последний год. Возросли и требования к скорости выпуска инструмента, а также к экспертизе банка и знанию специфики каждого клиента. Мы имеем неоспоримое преимущество, так как уже несколько лет инвестируем в цифровую трансформацию наших продуктов. Одна из сильнейших профессиональных команд на рынке, а также высочайший на рынке уровень диджитализации продукта позволили в непростых условиях повысить качество сервиса, сохраняя при этом лучшую цену, — сказала Татьяна Ивашкова, руководитель направления по развитию торгового финансирования Райффайзенбанка.

— В самый разгар пандемии Райффайзенбанк помог нам сохранить непрерывность бизнес-процессов за счет оперативного и полностью безбумажного процесса предоставления банковских гарантий в пользу госзаказчиков по 44-ФЗ. Мы высоко оценили удобный и простой интерфейс банк-клиента «Райффайзен Бизнес Онлайн»: мы заполнили буквально пару строк по контракту, дальше банк самостоятельно выгрузил с сайта госзакупок недостающие данные, и к вечеру гарантия точно уже выпущена. При этом я всегда вижу, на каком этапе находится мой заявка на гарантию в банке, — добавил Леонид Леенсон, совладелец компании «Биоритм».

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