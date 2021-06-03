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Происшествия3 июня 2021 15:14

В Челябинской области столкнулись легковушка и бензовоз

Елена КОРОБКО
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Водитель Chevrolet Niva ехал на высокой скорости и не успел затормозить. Фото: скрин видео "Агентство чрезвычайных новостей".

Водитель Chevrolet Niva ехал на высокой скорости и не успел затормозить. Фото: скрин видео "Агентство чрезвычайных новостей".

Сегодня, 3 июня, в 14:05 на трассе М-5 у Златоуста в Челябинской области произошла авария. Бензовоз выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил преимущество для движения Chevrolet Niva.

— В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля. Ему назначено амбулаторное лечение, — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД области.

ДТП спровоцировало затор на одной полосе. На месте работали полицейские и бригада «скорой помощи». Спасатели не выезжали.

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