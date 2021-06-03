В Челябинской области завершается подготовка к Зеленому марафону Сбера

Фото: Зеленый марафон/vk.com

В эту субботу, 5 июня, в трех локациях Челябинской области пройдет Зеленый марафон. Это большой семейный праздник, где для взрослых и детей будут организованы разные активности.

Марафон пройдет в парке Гагарина (Челябинск), в национальном парке «Таганай» и в экологическом парке в Магнитогорске. Участникам марафона предстоит преодолеть 4,2 км. В Челябинске будет еще несколько дистанций: детский забег, скандинавская ходьба и забег людей с особенностями здоровья.

Праздник продлится несколько часов. В программе кроме основного забега запланированы развлекательные мероприятия, мастер-классы, конкурсы, творческие номера, спортивная разминка. Детям организуют отдельную площадку для игр. Участие в забеге и мероприятие бесплатное.

С приветственным словом в Челябинске к участникам Зеленого марафона обратится вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов.

— Зеленый марафон — это отличный повод провести время с семьей. Будет много активностей: концертная программа, конкурсы, мастер-классы, детские зоны. Мы сделали все, чтобы вам было интересно и весело. А наши партнеры подготовили для участников приятные подарки. Приглашаю всех жителей региона на Зеленый марафон, — прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Для участия в забеге необходимо в день марафона, 5 июня, на стойке регистрации получить индивидуальный номер.

Регистрация начинается с 9.00 в Челябинске, с 10.00 в экологическом парке в г. Магнитогорске и в Национальном парке «Таганай» г. Златоуст.

Приходите на забег всей семьей — будет интересно и полезно!

Узнать подробнее по ссылке.

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