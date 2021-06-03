На ПМЭФ-2021 Алексей Текслер провел заседание комиссии Госсовета

На полях ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы". Фото: gubernator74.ru

Сегодня в рамках международного экономического форума — ПМЭФ — 2021 губернатор Алексей Текслер провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы».

В послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу повышения долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов регионов страны.

— Наша основная задача — добиться, чтобы доходы регионов соответствовали имеющимся текущим обязательствам, с учетом всех полномочий. Чтобы можно было выполнить национальные цели и хватало на развитие. Ключевая задача — значительно увеличить количество финансово устойчивых и финансово самостоятельных регионов, — сказал губернатор.

Члены комиссии Госсовета высказали предложения, которые, как отметил Алексей Текслер, касаются дополнительных возможностей. В том числе, актуальны для Челябинской области.

— Повышение доходной базы — это самое главное. Но основное — это увеличение налогового потенциала и дополнительные возможности, которые в этой связи могут возникать и мотивировать регион заниматься инвестициями, заниматься развитием, соответственно формировать налогооблагаемую базу, — подчеркнул губернатор.

Текслер выделил критерии самостоятельности и самодостаточности, которые являются возможностью для регионов выполнять поставленные задачи.

Напомним, сегодня же губернатор высказал предложение ввести льготную ипотеку для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в промышленном секторе.

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