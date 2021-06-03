Челябинская область запустит льготную ипотеку для малого и среднего бизнеса

На ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области заявил о планах запуска ипотеки для малого и среднего бизнеса, действующего в промышленном секторе. Фото: gubernator74.ru

О драйвере экономического развития страны — малом и среднем бизнесе — говорят сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мерах поддержки предпринимательства.

— В Челябинской области мы развиваем наши базовые традиционные отрасли. Если говорить о рывке, самое важное — это развитие МСП. Только в этом направлении мы видим значительный рост экономики региона и качественный рост занятости населения, — заявил глава региона.

По данным областного минэкономразвития, на Южном Урале открыто 135 тыс. действующих субъектов МСП. Предприятия формируют около четверти ВРП.

Растет число самозанятых: уже более 50 тыс. человек «вышли из тени» и зарегистрировались в единой системе учета. По итогам 2020 г. в регионе было около 30 тыс. самозанятых. Губернатор раскрыл схему стимулирования муниципалитетов в вопросе работы муниципалитетов:

— Все, что регион собирает в виде налога на профессиональный доход самозанятых, мы передаем в муниципалитеты, таким образом, мотивируя и стимулируя развитие этого направления. Средства идут, например, на благоустройство.

В регионе работает программа — аналог нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий для их доступа к инструментам и методам бережливого производства. Это пока единственная в России региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда». Цель - рост производительности труда на предприятиях на 5% в год, в течение трех лет.

Кроме того планируется запуск программы льготной ипотеки для малого и среднего бизнеса на приобретение производственных площадей.

— Льготная ипотека, на мой взгляд, под 2-3% годовых сроком 10 и более лет — это возможность, которая даст промышленному бизнесу развиваться. Есть все компетенции, все возможности, мне кажется, это правильная, интересная идея, которую нужно обсуждать дальше, — сказал Текслер.

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