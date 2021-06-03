Зеленый аспект: Текслер провел переговоры с производителем стройматериалов

На ПМЭФ-2021 Текслер провел переговоры с ведущим производителем стройматериалов. Фото: gubernator74.ru

Датская компания РОКВУЛ производит современные строительные материалы — утеплители, тепло- и звукоизоляцию, огнезащиту, субстрат для выращивания овощей и цветов, антивибрационные панели для железных дорог и изоляции дорожного шума.

Завод РОКВУЛ действует в Троицке (Челябинская область). Для регионов Урала, Сибири и в Казахстан он производит теплоизоляционные материалы.

На полях ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел переговоры со старшим вице-президентом группы РОКВУЛ Хенриком Нильсеном и генеральным директором компании РОКВУЛ в России Мариной Потокер.

Темой встречи стал вопрос перспективы развития бизнеса в Челябинской области, обсудили экологические проекты компании. Как сообщает пресс-служба губернатора, в сентябре в регионе откроется брикетный завод, и тоже в Троицке. Аналогичный действует в Выборге (Ленинградская область).

У проекта огромная экологическая значимость. Полностью исключается утилизация производственных отходов на полигонах. Во вторичный оборот будут ведены отходы производства теплоизоляции.

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