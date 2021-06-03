Работаем: на ПМЭФ-2021 Текслер подписал соглашения с тремя губернаторами

На ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области подписал соглашения с главами трех субъектов Российской Федерации — республики Ингушетия, Тамбовской и Астраханской областей. Фото: gubernator74.ru

На ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области подписал соглашения с главами трех субъектов страны — республики Ингушетия, Тамбовской и Астраханской областей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, соглашения с первыми двумя регионами действовали и сейчас обновлены. С Астраханской областью заключено впервые.

Во главе угла каждого документа — создание условий для инвестирования, активизация партнерских отношений между организациями регионов — в промышленности, транспорте, информационных технологиях и связи, АПК, торговля и сфере услуг, пищевой и перерабатывающей промышленности, архитектуре и строительстве, ЖКХ, ТЭКе, здравоохранении, образовании, науке, культуре, туризме и спорте, охране окружающей среды, социальной сфере, молодежной политике и др.

Напомним, в мае губернатор Челябинской области подписал соглашение с главой республики Калмыкия Бату Хасиковым. Сейчас у Челябинской области 60 действующих межрегиональных документов о сотрудничестве.

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