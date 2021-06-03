Раскрыть таланты: на ПМЭФ-2021 Текслер подписал соглашение с АНО «Россия — страна возможностей»

На ПМЭФ-2021 Текслер подписал соглашение с руководителем АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым. Фото: gubernator74.ru

Уникальный конкурс «культурный код», подаривший Челябинску муралы (граффити) на стенах высоток в «Академ Риверсайде» — проект автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Во время ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области Алексей Текслер заключил соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей», проректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым.

— Мы обсудили конкретные проекты, которые возможно реализовать с платформой «Россия — страна возможностей» в Челябинской области. Это уникальная структура занимается развитием детей, юношества, молодежи. Развитие такого рода проектов очень интересно, — подчеркнул Текслер.

Соглашение претворит в жизнь пункт Указа Президента РФ от 4 февраля 2021 г. об эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Причем, не только повысив уровень совместной работы, но и внедряя новые форматы поддержки талантливой молодежи, сообщает пресс-служба губернатора.

Жителей Южного Урала будут информировать о возможности участия в проектах и конкурсах; в регионе пройдут пресс-мероприятия, круглые столы, спецпроекты в СМИ. Появится дорожная карта с планом мероприятий и шагами по продвижению проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Алексей Комиссаров поблагодарил губернатора Челябинской области за «искреннюю поддержку молодежи в их стремлениях добиваться высот и побед».

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