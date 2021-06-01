Код города: управление архитектуры показало, как должны выглядеть остановки и киоски в Челябинске

Фото: arch74.ru

На третьем году после внедрения дизайн-кода челябинская мэрия решила расширить его действие. Помимо рекламы торговых точек и внешнего вида остановок к единому стилю будут приводить автостоянки, сообщает телеграм-канал «Челябушка». Теперь должны выглядеть как на эскизе управления архитектуры.

— Понятно, что вопрос касается новых объектов, и схема согласования за счет однотипности значительно упростится. А вот что делать с существующими площадками — не уточняется, хотя по городу их предостаточно, — рассуждают авторы городского паблика. — Вынужденная массовая переделка старья, скорее всего, вызовет сопротивление собственников по аналогии с тем, что мы наблюдали в борьбе с «кричащими» вывесками. Но и оставить все по-прежнему тоже было бы неправильно, раз уж речь о соответствии общему дизайну.