Губернатор поставил на личный контроль расследование о вырубке в центре Челябинска даурских лиственниц

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Новый скандал с вырубкой деревьев в Челябинске грозит организаторам если и не суровым наказанием, то публичным порицанием точно, сообщает городской паблик «Челябушка».

— Во-первых, в связи с исторической составляющей: в 1905 году семена даурских лиственниц с Дальнего Востока, где шла Русско-японская война, привез раненый офицер и горожане трепетно к ним относились. Во-вторых, в ситуацию с уничтожением памяти вмешался сам губернатор. Алексей Текслер отреагировал на инцидент постом в инстаграме, пообещав, что лично озвучит результаты расследования, -продолжают авторы «Челябушки». — Немудрено, что у произошедшего такой общественный резонанс. Многажды от представителей власти челябинцы слышали, что санация деревьев должна быть понятной и открытой, а не под шумок. Тем не менее, все еще находятся умельцы. Не поторопилась ли администрация с упразднением должности вице-мэра по городской среде?