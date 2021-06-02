Необходимость очевидна: на Южном Урале пересчитают детей, которые занимаются в кружках и секциях

Челябинская область станет местом для эксперимента по учету детей, занятых в кружках и секциях. Данные уточнят, упорядочат и перенесут в цифру, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». К соглашению о запуске пилотного проекта пришли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Алексей Текслер.

— Необходимость эксперимента очевидна. На сегодня даже у чиновников нет четкого представления о том, сколько маленьких южноуральцев вовлечены в получение дополнительного образования. Официально чуть более 70%, но и в этот показатель трудно верить, поскольку зачастую у детей по несколько интересов сразу и соответствующих записей в клубах, — рассуждают авторы паблика. — Примечательно, что идею преподнесли общественности как раз к празднику — Дню защиты детей. Своеобразной пробой пера проект станет для челябинских минобра и минсоца — надо не подвести отвечающих за соцблок и политику в этой сфере сенаторов и вице-губернатора.